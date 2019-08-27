شيكو عن محمد رمضان : أحب تلقائيته.. والسوشيال ميديا ينتقد الجميع

قال المطرب الشعبي شيكو، أنه أحب كل ما فعله الفنان محمد رمضان في حفله الأخير، كما أن أشعر أنه شخصا صادقًا ويحب الجميع أعماله سواء على مستوى التمثيل أو

الغناء، لافتًا إلى أنه شخصية تلقائية وطبيعية ومن الشارع المصري.

وأكد شيكو في تصريحات خاصة لـ "بـوابـة الـوفـد" أن رمضان حقق نجاحًا كبيرًا

من خلال حب الجمهور له، وأضاف أن السوشيال ميديا دائمًا ماتنتقد أفعال جميع الفنانين وليس الفنان محمد رمضان بشكل خاص.

ويذكر أن أخر أعمال الفنان شيكو مسرحية "سيرة الحب" بطولة إيهاب فهمي، مجدي صبحي، أحمد الدمرداش، إخراج الدكتور عادل عبده.