بعد أزمة المايوه الأحمر.. منة فضالي بإطلاله مثيره علي البحر

ظهرت الفنانة منة فضالي بإطلالة مثيرة علي شاطئ البحر من جديد، حيث ارتدت "مايوه" بألوان زاهية، رغم الإنتقادات التي تعرضت لها مؤخرًا عند ظهورها بـ"مايوه" أحمر اللون يكشف الكثير من جسدها، مما اضطرها لحذف الصور بعد الهجوم الشديد عليها.





وعلقت منه علي الصور التي نشرتها عبر

حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، لما يفيد بانها لا تهتم إلي أراء أي شخص عنها وتفعل ما تريد، فقالت: "إن أعظم إنجازات سنواتك المتبقية هي أن تعيش لنفسك وأن تدرك تمام الإدراك أنك لست محور اهتمام الناس أو محور اهتمام شخص ما.. لذلك قل ما تريد أن تقوله وتفعل ما تريد أن تفعله.. صدقني لن يهتم الناس بك.. فأصابتهم بصداع في الرأس سوف يسبب لهم قلقًا أكثر من خبر وفاتك".يذكر أن أخر أعمال منه فضالي هو فيلم كويتي بعنوان "مفلح باشا"، لم يُعرض بعد، ويشاركها البطولة كل من: خالد أحمد، أحمد رزق، تأليف وإخراج نايف الراشد.