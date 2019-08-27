بالفيديو.. أصالة تطرح أحدث أغانيها "جابوا سيرته"

طرحت المطربة أصالة نصري الآن، أحدث أغانيها بعنوان "جابوا سيرته"، التي تأتي ضمن ألبومها الجديد "في قربك"، وذلك عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، كلمات عبدالرحمن محمد، ألحان مدين، توزيع وميكس أحمد إبراهيم.
يقول مقطع من الأغنية: "ﺟﺎﺑوا ﺳﯾرته ﻓﻲ وﺳط ﻣوﺿوع ﻗﻠت أﺳﻣﻊ.. ﻗﻠت ﯾﻣﻛن أﺣن ﺗﺎﻧﻰ وﯾﻣﻛن أرﺟﻊ.. واﻟﻛﻼم ﺟﺎب ﺑﻌﺿﮫ ﻓﺟﺄة ﺑدأت أرﻛز.. ﻗﺎﻟوا ﻋﺎﯾش ﻋﺎدى ﻗﺎﻟوا ﻛﻼم ﯾﻧرﻓز.. ﺳﻣﻌتعنه ﺣﺎﺟﺎت ﯾﺎرﯾت ﻣﺎ ﺳﻣﻌﺗﮭﺎ.. ﺑﯾﻘوﻟوا ﻗﺎﺑل واﺣدة ﺑﻌدي وﺣﺑﮭﺎ.. ﺣﺎوﻟت أَﺗﱢوه ﻓﻲ اﻟﻛﻼم ﻋﻠﻰ ﻗد ﻣﺎ أﻗدر.. ﻣش ﻋﺎﯾزة أﺳﻣﻊ ﺣﺎﺟﺔﻋﻧﮫ وﻋﻧﮭﺎ".
جدير بالذكر أن أصالة تستعد أيضًا لظرح اثنين من أغاني الألبوم في الساعات القليلة المقبلة، بعنوان "سابوك"، و"حيطة سد".
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