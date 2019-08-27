إيهاب فهمي لـ"الـوفـد": أستعد لتصوير فيلم عالمي جديد

يستعد الفنان إيهاب فهمي للمشاركة في فيلم عالمي جديد تحت عنوان "موشا"، حيث إنه سيكون نوعًا جديدًا من السينما للجمهور.

كشف "فهمي"، في تصريحات خاصة لـ"بـوابـة الـوفد"، أنه من المقرر بدء التصوير في العمل خلال الشهرين المقبلين، لافتًا إلى أنه من المقرر أن

يتم تصوير "موشا" في دبي والأردن.

يذكر أن آخر أعمال الفنان إيهاب فهمي مسلسل "لآخر نفس"، الذي خاض به السباق الرمضاني الماضي، بطولة الفنانة ياسمين عبدالعزيز، إخراج حسام علي.