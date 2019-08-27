كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الكيف" على "MBC مصر" .. يوميًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

الصراع بين الشر والقُبح من جانب، وبين الخير والأخلاق من جانب آخر يتجسّد بقوة خلال أحداث الدراما الاجتماعية الشهيرة "الكيف"، التي يبدأ عرضها "الليلة" على قناة "MBC مصر" دراما "الكيف" تعود للمشاهدين من باب الدراما التليفزيونية بعد أكثر من ثلاثين عاماً على نجاح الفيلم سينمائياً.

لا يكتفي مسلسل "الكيف" بإلقاء الضوء على قضية إدمان المخدرات وحدها، بل يوسّع الدائرة طارحاً الإدمان كظاهرة خطيرة في المجتمع العربي عموماً والمصري خصوصاً، ويرصد المسلسل في قالب اجتماعي ظاهرة انتشار المخدرات بأشكال مختلفة بين الناس، وسهولة الوصول إليها وشرائها بمختلف أنواعها ومسمياتها، كما يناقش العمل أيضاً قضية الغش التجاري والفني والفساد في المجتمع، وانهيار القيم الأخلاقية، وانتشار السلوكيات السلبية في الشارع، وغيرها من الممارسات الخاطئة.

وينجح المُخرج محمد النُقلي للمرة الرابعة في تحويل عمل سينمائي شهير إلي دراما تليفزيونية مميزة يلتف حولها المُشاهدون، فيتعاون مُجدداً مع الكاتب محمد محمود أبو زيد في تقديم عمل يشارك فيه العديد من نجوم الدراما، باسم سمره، وأحمد رزق، وعفاف شعيب، ولوسي، وأحمد خليل، ورمزي لينر، وبيومي فؤاد، وسعد الصغير، وسهر الصايغ، وأحمد فؤاد سليم، وطارق صبري، وياسر الطوبجي، ونهى صالح، ودعاء رجب، وإيناس عز الدين، .. وآخرين.

يُعرض مسلسل "الكيف" يومياً من الأحد للأربعاء في تمام الساعة 7:00 مساءً على "MBC مصر" ويُعاد الساعة 2:00 بعد منتصف الليل، ويبدأ عرضه الثلاثاء 27 أغسطس 2019 الساعة 7:00 مساءً.

Advertisements

وكانت جريدة "الخليج 365"، كرمت أسرة مسلسل "الكيف" الذى عرض حصريًا على شاشة MBC مصر خلال شهر رمضان 2016، في أول ندوة لتكريمهم داخل خيمة "الخليج 365 الفنى"، كشفوا خلالها كواليس وأسرار لأول مرة عن المسلسل.

وشهدت الندوة حضور كلا من الفنانين: الفنانة القديرة عفاف شعيب، الفنانة إيناس عزالدين، الفنان طارق صبري، الفنانة سهر الصايغ، الفنان كريم أبوزيد، المخرج محمد النقلي، والمؤلف أحمد أبوزيد، بينما تغيب عن التكريم الفنان باسم سمرة لإنشغاله بتصوير بعض الأعمال الفنية.

مسلسل "الكيف" مأخوذ عن الفيلم الذى يحمل نفس الاسم وتم عرضه عام 1985، وقام ببطولته النجمان محمود عبد العزيز ويحيى الفخرانى، للكاتب محمود أبو زيد والمخرج على عبد الخالق، وكتب سيناريو وحوار المسلسل أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد النقلى.

المسلسل من بطولة باسم سمرة، وأحمد رزق، ولوسى، وميرهان حسين، وسهر الصايغ، وأحمد خليل، وعفاف شعيب، وسعد الصغير، وأحمد فؤاد سليم، وبيومى فؤاد، وياسر الطوبجى، وإيناس عز الدين دعاء رجب، نهى صالح، وحمادة بركات.