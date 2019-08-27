ريهام سعيد تثير الجدل من جديد ب ” صورة ” على مواقع التواصل الإجتماعي

كتب امير فتحي في الثلاثاء 27 أغسطس 2019 03:54 مساءً - نشرت الإعلامية المصرية ” ريهام سعيد ” عبر حسابها الشخصي على موقع ” إنستجرام ” صورة ضمن محاولاتها للدفاع عن نفسها ضد الهجوم الذي حدث ضدها بعد تصريحاتها حول مرضى السمنة .
وظهرت في الصورة سيدة تعانى من مرض السمنة المفرطة وتجلس على الأرض فى أحد الشوارع .
وكتبت ريهام في تعليقها على الصورة قائلة : ” هما دول اللى بتكلم عنهم يا بلد ” .
لتثير الجدل بعد نشر هذه الصورة ويتفاعل عددا كبيرا من المتابعين عليها منهم من أيدها ودافع عن موقفها .. والبعض الآخر انتقد نشرها للصورة وإنها لا يحق لها ذلك .
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