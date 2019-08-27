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كتب امير فتحي في الثلاثاء 27 أغسطس 2019 03:54 مساءً - أشعلت الفنانة السورية سلاف فواخرجي مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها صوراً جديدة لها على حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”.
وظهرت فيها وهي تلعب برفقة ابنيها في أحد الأماكن الترفيهية وتستلقي وسط عدد كبير من المكعبات الملونة.
وتفاعل معها الكثير من المتابعين الذين أبدوا إعجابهم بطبيعتها المرحة والعفوية. وهو ما أكدته من خلال تعليقها على الصورة حيث كتبت: “أحلى لحظة لما الطفل اللي جواتنا بيطغى على لحظات حياتنا مهما كانت صعبة”.
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كانت هذه تفاصيل خبر سلاف فواخرجي تنسى الشهرة وتلعب كالأطفال.. شاهدوا عفويتها! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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