أحمد السعدني ينفذ وصية طليقته.. هذا أول ما قام به!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 27 أغسطس 2019 03:54 مساءً - نجح الفنان أحمد السعدني في تخطي أحزانه بعد رحيل طليقته، التي اعترف بحبه الشديد لها بعد وفاتها، وبدأ بتنفيذ وصيتها بالاهتمام أكثر بأطفاله من خلال صورة تجمعه بنجله ياسين نشرها عبر “انستغرام”.

وأحتفل السعدني بيوم ميلاد طفله الثامن، وعلق على الصورة بعفوية قائلا: “بكرا تحتفل بعيد ميلادك الثامن يا قرد وهذه الصورة هديتي ليك ومتطلبش مني هدية أخرى “.

ولاقت الصورة جدلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي، فالبعض عبر عن سعادته بإهتمام السعدني بابنائه وتنفيذ وصية طليقته الراحلة برعاية ابنائهما بشكل كبير، بينما طلب منه البعض الآخر بالإهتمام أكثر بابنائه، مؤكدين أنهم في حاجة شديدة إليه.

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كما نالت الصورة إعجاب الكثير من النجوم منهم أصالة وهند صبري وكندة علوش ودرة وريهام عبد الغفور وأحمد فهمي وفيفي عبده ومنة فضالي وساندي التونسية.

ويستعد لإستئناف نشاطه الفني من جديد من خلال تصوير مشاهده بمسلسل “شبر مية” وتشاركه البطولة نجلاء بدر.