أنغام وحنان مطاوع وريهام عبدالغفور الأفضل في "الفضائيات العربية"

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هشام لاشينالثلاثاء 2019/8/27 04:55 م بتوقيت أبوظبي
المطربة المصرية أنغام
كشف الحساب الخاص لمهرجان الفضائيات العربية في دورته الـ10 لعام 2019 على "فيس بوك" عن فوز أنغام بجائزة أفضل مطربة، وفوز كل من حنان مطاوع وريهام عبدالغفور في مجال التمثيل.
ومنح المهرجان، الذي أغلق الإثنين باب التصويت في كل أقسامه، الموزع أحمد إبراهيم جائزة أفضل موزع لهذا العام، وذهبت جائزة أفضل مذيعة لإنجي علي عن برنامج "أسرار النجوم"، وفاز "The insider" بالعربي بجائزة أفضل برنامج.
وأعلنت المطربة المصرية أنغام، عبر تغريدة بحسابها على "تويتر" عن سعادتها بالجائزة، وشاركت جمهورها صورة لها بجانب لوجو المهرجان الذي يعقد هذا العام في دورته الـ10، والمقرر إقامته يوم 13 سبتمبر/أيلول المقبل في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.
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