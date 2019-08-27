تايلور سويفت وميسي إليوت تتألقان في حفل "إم تي في"

حصدت نجمة البوب الأمريكية تايلور سويفت جوائز عدّة خلال حفل "إم تي في فيديو ميوزيك آووردز"، الذي أقيم بالولايات المتحدة، مساء الإثنين؛ حيث كرّمت مغنية الراب ميسي إليوت بجائزة عن مجمل مسيرتها، ثم قدّمت ألبومها الجديد.





ونالت سويفت، التي لقي ألبومها الأخير "لافر" نجاحا كبيرا وبات أكثر الألبومات مبيعا في الولايات المتحدة بعد يومين من طرحه، جائزة أفضل شريط مصوّر عن أغنية "يو نيد تو كالم داون".

وقالت المغنية (29 عاما) خلال تسلّمها الجائزة التي تكتسي شكل رائد فضاء: "استعدنا رسائل كثيرة في هذا الشريط المصوّر، ونحن نصبو إلى عالم يعامل فيه الجميع على قدم المساواة عملا بالقانون".



وقدّمت سويفت التي ارتدت للمناسبة قميصا ذهبي اللون وسترة ليلكية لجمهور "برودنشل سنتر" بالقرب من نيويورك في نيوجيرزي أغنيتين من ألبومها الجديد "لوف" و"يو نيد تو كالم داون".

وتايلور سويفت التي عهدت المشاركة في هذا الحفل السنوي، كانت صاحبة أكبر عدد من الترشيحات بإجمالي 10 في دورة 2019 من "إم تي في فيديو ميوزيك آووردز".

Advertisements

وقبل 10 سنوات، عندما كانت تايلور سويفت مغنية صاعدة وواعدة، قاطع مغني الراب كانييه ويست الخطاب الذي كانت تلقيه بعد تسلّمها جائزة ليقول لها إنها لا تستحقّ التكريم الذي حظيت به.

وقالت سويفت على السجادة الحمراء، الإثنين: "تعلّمت أننا لا نعلم أبدا ما يحصل في هذا النوع من الحفلات"، وباتت سويفت بعد تلك الحادثة التعيسة واحدة من أنجح المغنيات في العالم وفي رصيدها 5 ألبومات ضاربة.

من المحطّات الأخرى البارزة في دورة عام 2019 من جوائز "إم تي في فيديو ميوزيك آووردز"، تكريم مغنية الراب ميسي إليوت بجائزة "مايكل جاكسون فانجارد آوورد" عن مجمل مسيرتها، ووقف لها الجمهور مصفّقا بعد تسلّمها الجائزة.

خاضت إليوت المتحدرة من ولاية فيرجينيا مجال الراب، الذي كان تحت هيمنة الذكور في مطلع الألفية الجديدة، فارضة أسلوبها وأنغامها بالتعاون مع المنتج تيمبالاند.



وتفاعل الجمهور بحماس كبير مع أشهر أغاني إليوت، ثم تسلّمت الجائزة من مغنية الراب كاردي بي التي نالت بدورها جائزة أفضل فيديو كليب هيب هوب.

وحاز مغني الراب ليل ناس إكس، الذي حطّم مع أغنيته "أولد تاون رود" الرقم القياسي لأطول فترة على رأس لائحة أكثر الأغنيات مبيعا في الولايات المتحدة، جائزة أفضل أغنية عن عمله هذا الذي تعاون فيه مع الفنان الأمريكي بيلي راي سايرس.

ومنحت كلّ من المغنيتين أريانا جراندي وبيلي إيليش اللتين تغيّبتا عن الحفل جائزتين في دورة 2019 من "إم تي في فيديو ميوزيك آووردز".

وقدم 3 ممثلين من مسلسل "ذي سوبرانوز" الشهير جائزة لفرقة "جوناس براذرز".



