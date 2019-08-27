"الموسيقيين المصرية" تتبرأ من تجاوزات محمد رمضان في "حفلة الساحل"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت نقابة المهن الموسيقية المصرية أن التصريح لحفل الفنان محمد رمضان الأخير فى الساحل الشمالي كان تصريحا مؤقتا، وتم بناء على طلب من نقابة المهن التمثيلية.

وقالت نقابة المهن الموسيقية، في بيان، الثلاثاء، إن أي عضو فى إحدى النقابات الفنية مسموح له بممارسة كل الأنشطة الفنية، وإن التصريح فى هذة الحالة يعد تصريحا روتينيا حفاظا على حق النقابة.

وأضافت النقابة: "وقع محمد رمضان بيانا أقر فيه بالالتزام بقواعد النظام العام والعادات والتقاليد المجتمعية، علما بأن الرقابة على المصنفات الفنية هى التى تمارس هذا الدور على المسرح".



وكانت وسائل التواصل الاجتماعى شنت هجوما عنيفا على هانى شاكر، نقيب الموسيقيين المصري، بعد ظهور محمد رمضان عاريا في حفله الأخير.



