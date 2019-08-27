نفاذ بطاقات حفل راغب علامة في لبنان

يحيي السوبرستار راغب علامة حفلاً فنياً ضخماً ضمن مهرجانات غوسطا في لبنان في الثلاثين من الجاري.

وقبل ثلاثة أيام من الموعد المنتظر نُفذت البطاقات بعد تهافت الجمهور لحضور هذه السهرة المميزة مع السوبرستار.

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ويختتم السوبرستار حفلاته الصيفية في مهرجانات غوسطا في الثلاثين من الجاري وذلك بعدما جال في عدد من البلدان الاوروبية والعربية مسجلاً أهم النجاحات منها: الاول من آب في مونتي كارلو في فرنسا، ثم في 3 آب في قرطاج- تونس، ثم سافر إلى مصر في الثامن من أغسطس وأحيا حفلاً في أيفوري لاونج، هذا وعاد السوبرستار إلى لبنان ليتوقّف في محطّته السنويّة إهدن حيث أحيا حفلاً هناك بتاريخ ١٠ أغسطس، ومن ثمّ يسافر بعدها إلى ميكونوس في اليونان حيث التقى عشاقه في حفل رائع في الرابع عشر من الجاري.

على الصعيد الموسيقى، تواجد السوبرستار في الأستوديو مؤخراً، حيث يعمل على تحضير مجموعة من الأغاني الجديدة التي يتوقّع لها أن تحقّق مفاجأة بالنسبة لجمهوره الذي ينتظر جديده بشوق وحماس كبيريْن.