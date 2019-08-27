داليا مصطفى توجه رسالة للأمهات قبل المدارس

وجهت الفنانة داليا مصطفي، مجموعة من النصائح للأمهات قبل دخول المدارس، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع الصور «انستجرام». وقالت داليا مصطفى: "رسالة لنفسي ولكل الأمهات نبهوا على ولادكم لما يرجعوا المدرسة، ميسالوش صحابهم عملوا ايه في الصيف سافروا برا ولا جوا الساحل ولا الجونة. وطالبت من الأمهات عدم التركيز في شئون اصدقائهم، مضيفة« الناس كلها بكل مستوايتها ظروفها صعبة وبتعاني من مصاريف المدارس، أرجوحوا علموا ولادكم الرحمة ويخلوهم في حالهم وما يتمنظروش ومايكونوش سطحيين". واختتمت داليا نصائحها بدعوة للأمهات بتوسيع أرزاقهن ولين قلوبهن. Advertisements قد يهمك ايضاً: داليا مصطفى تتجاوز أحزانها بـ حواديت الشانزليزيه داليا مصطفى تُؤكِّد تعرُّضها لعملية نصب وتُحذِّر الفنانين

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