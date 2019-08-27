تذاكر حفل تامر حسنى أغلى من چينيفر لوبيز وتصل إلي 60 ألف جنيه

فى سابقة هى الأولى من نوعها، وصلت قيمة التذاكر لحفل النجم تامر حسني 60 ألف جنيه، مما يعنى أنها تخطت أسعار تذاكر النجمة العالمية "چينيفر لوبيز".

وفى عرف الحفلات الضخمة لنجوم الصف الأول يبدأ سعر التذاكر من 300 جنيه لـ2000 جنيه، ولكن شركة التنظيم المصرية لمعرفتها بحجم الشعبية العربية الاستثنائية للنجم تامر حسني قررت أن تكسر كل المعتاد بإضافة فئة جديدة للتذاكر، عبارة عن أجزاء مخصصة للشخصيات الهامة والدبلوماسية، وصل سعر الجزء فيها لـ60 ألف جنيه.

يشار إلى أن أسعار التذاكر في حفل "چينيفر لوبيز"، لم يتخط 40 ألف جنيه، وبذلك يتصدر النجم تامر حسنى قائمة النجوم الأعلى أجرًا فى الشرق الأوسط.

وكان النجم تامر حسنى، نشر فيديو له من داخل بروفات حفله المقرر إقامته يوم 30 أغسطس المقبل، وذلك عبر حسابه الشخصي موقع "إنستجرام"، وكتب تعليقا على الفيديو: "بروفات حفل يوم 30 أغسطس في مدينة العلمين الجديدة".

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