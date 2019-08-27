القاهرة - لايف ستايل
حل الفنان مصطفى فهمي وزوجته الاعلامية اللبنانية فاتن موسى ضيوف على الفنانة اسعاد يونس فى برنامجها "صاحبة السعادة" التى يتم عرضه على شاشة dmc، حيث تحدث الثنائى عن زواجهما وحبهما للحياة وتحديداً الصيف حيث كشف فهمى أنه محب جداً للبحر والمياه ويفضل الجلوس أمامه فى أوقات عديده من اليوم
وجهز مصطفى فهمي خلال الحلقة مفاجأة لزوجته فاتن موسى واحتفل بعيد ميلادها حيث أحضر لها التورتة والشيكولاته وسط سعادة كبيرة من الزوجة التى اعتبرت ذلك أحلى ذكرى بالنسبة لها، وداعب مصطفى فهمى اسعاد يونس وسألها هل مسموح البوس ؟ فردت عليه بأنه ممكن فقام فهمى بتقبيل زوجته.
وتزوج الفنان مصطفى فهمي من فاتن موسى، قبل 4 أعوام، وفى شهر ديسمبر عام 2017 أعادا إقامة حفل زواجهما مجدداً فى لبنان حيث موطن زوجته التى عملت فى بداياتها كصحفية ثم معدة برامج وبعد ذلك أصبحت مذيعة وقدمت برنامج "ما في دخان بلا نار مع فاتن موسى" على قناة "نجوم" الإماراتية.
قد يهمك أيضاً :
كانت هذه تفاصيل خبر مفاجأة وقبلات مصطفى فهمي لزوجته فاتن موسى فى "صاحبة السعادة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.