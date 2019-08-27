نشرت النجمة نوال الزغبي صورة جديدة لها عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، ظهرت خلالها بإطلالة جذابة.

وظهرت النجمة اللبنانية خلال الصورة بتي شيرت أسود جذاب، أظهرها في كامل أناقتها وجمالها، ونالت الصورة إعجاب عدد كبير من جمهورها ومتابعيها. وتشارك "نوال" في لجنة تحكيم برنامج اكتشاف المواهب «The Talent»، وهو برنامج جديد سيكون فريدًا، حيث سيعرض من خلال تطبيق يتمّ تحميله عبر الهاتف Advertisements قد يهمك ايضاً: نوال الزغبي تشوق الجمهور العربي إلى "ذا تالنت" تفاصيل مشاركة نوال الزغبي في أول برنامج هواة أونلاين

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نوال الزغبي تتألق بالأسود في أحدث ظهور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.