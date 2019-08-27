شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل شخصية حسين فهمى فى مسلسل "السر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر النجم حسين فهمى عرض مسلسل "السر" الذى ينتمى إلى نوعية ال 60 حلقة وتعتمد أحداثه على التشويق والإثارة ويشارك فى بطولته كل من الفنانة وفاء عامر وريم البارودى ونضال الشافعى ومايا نصرى، سيناريو وحوار حسام عيسى وإخراج محمد حمدى ومن المقرر طرحه على القنوات خلال الفترة المقبلة.

ويجسد فهمى من خلال العمل شخصية موظف فى إحدى المصالح الكبرى يتعرض عليه رشوة من رجال مهمة فى الدولة ال أنه يرفض بسبب إلتزامه فى العمل ويدخل السجن ظلما.

المسلسل تدور أحداثه حول محامية لها علاقة برجل أعمال، تكتشف سر خطير بخصوصه، مما يؤدى إلى وقوع العديد من الخلافات بينهما، فيحاول السيطرة والقضاء عليها باستخدام السلطة والنفوذ ويشارك فى بطولته أيضا الفنانون عزت أبوعوف وأشرف عبدالغفور وأحمد حلاوة وعلا رامى وهشام المليجى ومنه جلال .

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وانتهى المطرب الشعبى أحمد شيبة مؤخرا من تسجيل الأغنية الدعائية للمسلسل التى تحمل اسم "اتقل اتكيف" من كلمات أحمد على موسى، ألحان محمد عبد المنعم، توزيع أشرف البرنس.