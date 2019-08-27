شكرا لقرائتكم خبر عن سوسن بدر: فخورة بدعوتى كعضو لجنة تحكيم فى مهرجان الجونة السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت النجمة الكبيرة سوسن بدر عن فخرها بعد اختيارها كعضو لجنة تحكيم للأفلام الطويلة فى الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائى. Advertisements ونشرت سوسن بدر، صورة من الدعوة، عبر حسابها بموقع تبادل الصور "إنستجرام"، مصحوبة بتعليق:" فخورة بدعوتى لأكون عضو لجنة تحكيم الافلام الطويلة فى الدورة الثالثة لمهرجان الجونة.. شكرًا". وأعلن مهرجان الجونة، خلال المؤتمر الصحفى للمهرجان، أن لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة تتضمن الممثلة المصرية القديرة سوسن بدر، بينما تتضمن لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة مصممة الملابس المميزة ناهد نصر الله ويرأس المخرج مروان حامد لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة، والتى تتضمن الممثلة التونسية درة زورق التى يعتبرها المصريون واحدة منهم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سوسن بدر: فخورة بدعوتى كعضو لجنة تحكيم فى مهرجان الجونة السينمائى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.