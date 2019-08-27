شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. كارول سماحة تطرح أحدث كليباتها "بتآمن بالصدفة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت المطربة كارول سماحة خلال الساعات الماضية كليب جديدا بعنوان "بتآمن بالصدفة"، من فيلمها الجديد الذى يحمل نفس الاسم، على يوتيوب، والأغنية من موسيقى وكلمات مروان خورى، وإخراج باسم كريستو.

من ناحية أخرى تستعد كارول لإحياء حفل غنائي ضمن سلسلة الحفلات التى يحييها نجوم الغناء والطرب فى المناطق الساحلية، وذلك بأحد الفنادق الكبرى بالساحل الشمالى.

يذكر أن كارول شاركت مؤخرا فى فيلم "بالصدفة" من بطولة كارول سماحة، وبديع أبو شقرا، وباميلا الكيك، ومنير معاصرى، غريتا عون، سامى أبو حمدان، جيهان غماس وقصة كلوديا مرشليان، وإخراج باسم كريستو، المقرر طرحة فى دور العرض اللبنانية 26 سبتمبر المقبل.