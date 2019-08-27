شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان الكبير حسن حسنى يكشف لماذا طلبت الملكة فريدة التقاط صورة معه فى باريس؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان الكبير حسن حسنى أن الملكة فريدة طلبت التقاط صورة معه فى باريس .

وكشف الفنان الكبير فى تصريحات خاصة لليوم السابع كواليس هذا اللقاء وتلك الصورة مشيرا إلى أنه كان يشارك مع فرقة المسرح القومى فى مسرحية إيزيس وأوزوريس بطولة سميحة أيوب وعبدالله غيث وفى إطار التبادل الثقافى سافر فريق العمل لعرض المسرحية فى باريس.

وأوضح الفنان حسن حسنى أن الملكة فريدة ذهبت لمشاهدة المسرحية أثناء إقامتها فى باريس وكان برفقتها الكاتبة الصحفية أمال بكير.

وأشار قائلا:" أثناء العرض قالت الملكة فريدة للكاتبة الصحفية أمال بكير أنا عاوزة اتصور مع الممثل ده "، واشارت إليه ولم تكن تعرف اسمه.

وأضاف :"بعد انتهاء العرض دخلت الكاتبة الصحفية أمال بكير ومعها الملكة فريدة إلى الكواليس وصافحت أبطال العرض ومنهم أنا ولكنها طلبت التقاط صورة معى دون أبطال العرض"

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وأكد الفنان الكبير أنه لم يحصل على هذه الصورة ولا يعرف إن كانت صحيفة الأهرام نشرتها أم لا، مشيرا إلى أنه لم يكن التقى بالملكة فريدة من قبل سوى أنه كان يقف وهو طفل فى المرحلة الابتدائية ليهتف مع الأطفال أثناء مرور الملك فاروق وزوجته الملكة فريدة " لبيك مليكى لبيك"، حيث كانت المدارس وقتها تجعل الطلبة يقفون صفوفا لتحية الملك أثناء مروره فى المناسبات العامة.

وكان الفنان حسن حسنى تصدر تريندات مواقع التواصل الاجتماعى مؤخرا بعدما أبدى الجمهور إعجابه بتمثال جسد ملامحه وتجاعيد وجهه وصنعه له نحات شاب من خريجى كلية الفنون الجميلة.

وشارك الفنان الكبير مؤخرا فى فيلم "خيال مآتة" الذى يعرض حاليا بطولة أحمد حلمى، منة شلبى، خالد الصاوى، بيومى فؤاد، حسن حسنى، لطفى لبيب، عبد الرحمن أبو زهرة وغيرهم من النجوم ، سيناريو وحوار عبد الرحيم كمال ، إخراج خالد مرعى.