شكرا لقرائتكم خبر عن أغنية وائل كفورى "استشبهت فيكى" تتجاوز 5 ونصف مليون مشاهدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقتربت أغنية "استشبهت فيكى" للنجم اللبنانى وائل كفورى من تحقيق 6 مليون مشاهدة منذ طرحها على "يوتيوب" فى 19 يونيو الماضى، حيث نالت إعجاب جمهور وائل فى مصر والوطن العربى، الأغنية من كلمات منيربو عساف، ألحان هشام بولس، وتوزيع دانى حلو.

يذكر أن النجم اللبنانى وائل كفورى أحيا مؤخرا حفلا غنائيا ضمن فعاليات مهرجان القبيات الدولية بلبنان، كما أحيا حفلا ضمن مهرجانات طرابلس الدولية، فضلاً عن إحياءه حفلا ضخما يوم 14 يوليو الماضى على مسرح القاعة المغطاة بمدينة الملك عبد الله الرياضية فى مدينة "جدة" بالمملكة العربية السعودية.