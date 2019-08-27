فيديو وصور..شاهد أجمل الاستعراضات الغنائية بحفل"MTV Video Music Awards "

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاعت الاستعراضات الغنائية الراقصة أن تخطف أذهان الملايين من محبي وعشاق الموسيقي والغناء حول العالم و ذلك في حفل توزيع جوائز "MTV Video Music Awards " لعام 2019 و الذي أقيم أمس لأول مرة في نيوجيرسي بالولايات المتحدة الامريكية .
قدم النجم العالمي ليل ناس أكس بالحفل اغنيته السينجل الجديدة " Panini " و التي لاقت تفاعل كبيرمن قبل الحضورووالجمهور الذي تابع الحفل علي الشاشات حول العالم .
كذلك النجمة العالمية مايلي سايروس التي تحظي بشعبية كبيرة حول العالم قدمت أغنية " Slide Away " بحفل MTV لعام 2019 ، وكان أمس الظهورالرسمي الاول لمايلي سايروس بعد إعلانها انفصالها عن زوجها ليام هيسورث.
ومن أكثر الاستعراضات التي حققت تفاعلا مذهلا أمس بالحفل هو تقديم شون مندس وكاميلا كابيلو اغنيتهما " Senorita " و التي نالت جائزتين بالحفل إضافة إلي نجاح مذهل حققته الأغنية جماهيريا .
كما قدم شون مندس بالحفل اغنيته " If I Can’t Have You " و التي وصفها الكثيرين أنها مذهلة وأن شون أصبح الآن الأكثر سيطرة بين النجوم بعالم الموسيقي.
شون مندس
شون مندس
كاميلا و مندس
كاميلا و مندس
كاميلا و مندس
ليل ناس اكس
مايلي سايروس
مايلي سايروس
مايلي سايروس
مايلي سايروس
مايلي سايروس
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