فيديو وصور..شاهد أجمل الاستعراضات الغنائية بحفل"MTV Video Music Awards "

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاعت الاستعراضات الغنائية الراقصة أن تخطف أذهان الملايين من محبي وعشاق الموسيقي والغناء حول العالم و ذلك في حفل توزيع جوائز "MTV Video Music Awards " لعام 2019 و الذي أقيم أمس لأول مرة في نيوجيرسي بالولايات المتحدة الامريكية .

قدم النجم العالمي ليل ناس أكس بالحفل اغنيته السينجل الجديدة " Panini " و التي لاقت تفاعل كبيرمن قبل الحضورووالجمهور الذي تابع الحفل علي الشاشات حول العالم .

كذلك النجمة العالمية مايلي سايروس التي تحظي بشعبية كبيرة حول العالم قدمت أغنية " Slide Away " بحفل MTV لعام 2019 ، وكان أمس الظهورالرسمي الاول لمايلي سايروس بعد إعلانها انفصالها عن زوجها ليام هيسورث.

ومن أكثر الاستعراضات التي حققت تفاعلا مذهلا أمس بالحفل هو تقديم شون مندس وكاميلا كابيلو اغنيتهما " Senorita " و التي نالت جائزتين بالحفل إضافة إلي نجاح مذهل حققته الأغنية جماهيريا .

كما قدم شون مندس بالحفل اغنيته " If I Can’t Have You " و التي وصفها الكثيرين أنها مذهلة وأن شون أصبح الآن الأكثر سيطرة بين النجوم بعالم الموسيقي.



ليل ناس اكس

