شكرا لقرائتكم خبر عن انتشال التميمي مدير مهرجان الجونة: فخور بالمشاركة الروسية وبرنامج الأفلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مدير مهرجان الجونة السينمائي، انتشال التميمي، أن الدورة الثالثة للمهرجان يتوقع أن تكون أقوى من سابقتيها، مؤكداً وجود قائمة كبيرة من الأفلام العربية والأجنبية المهمة ضمن البرنامج.

وتابع التميمي إنه فخور بقائمة الأفلام الذي يحتويها برنامج الدورة الثالثة لمهرجان الجونة، لا سيما المشاركة الروسية المتميزة من خلال فيلم "ذات مرة في تروبشُفسك" للمخرجة الروسية البارزة لاريسا ساديلوفا.

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وتدور أحداث الفيلم في بلدة ريفية صغيرة، حيث لا يمكن إخفاء الأسرار، أو العلاقات، ومهما حاول الناس التكتم على أسرارهم، سيعرف الأهل والأحبة في النهاية حقيقتها.

وعقد أمس الإثنين المؤتمر الصحفي للدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي، وهو واحد من المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، يهدف إلى عرض مجموعة من الأفلام المتنوعة، للجمهور الشغوف بالسينما والمتحمس لها، ويسعى لخلق تواصل أفضل بين الثقافات، من خلال فن السينما، كما يعمل على وصل صناع الأفلام من المنطقة، بنظرائهم الدوليين، من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي.