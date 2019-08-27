شكرا لقرائتكم خبر عن كيرا نايتلى تُسرب مذكرة تطلب فيها واشنطن التجسس على الأمم المتحدة.. التفاصيل! والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "تعمل كاثرين مترجمة فى وكالة دولية بريطانية للتجسس، تم فصلها بعد توجيه اتهاما لها بانتهاك قانون الأسرار الرسمية بتسريب مذكرة أمريكية تطلب فيها واشنطن مساعدة لندن فى التجسس على الأمم المتحدة قبل بدء حرب العراق 2003".. هذا هو دور الممثلة البريطانية كيرا نايتلى البالغة من العمر 34 عاما، فى فيلم "أسرار رسمية" الذى سيتم عرضه الجمعة المقبل،فى الولايات المتحدة على ان يعرض فى بريطانيا 18 أكتوبر .

وعن دورها في الفيلم، قالت نايتلي خلال مقابلة مع رويترز، نُشؤت على الحرة، "سيختلف كثيرون مع فكرة أن ما فعلته كاثرين هو الصواب، وسيرى كثيرون أن ما فعلته كاثرين هو الصواب. الأمر الذي لن يكون محل شك هو شجاعتها. فكرة أن يبدر عن شخص ما رد فعل أخلاقي على مسألة تجعل كل شيء على المحك... كي يفعل ما يعتقد أنه الصواب لإنقاذ حياة الناس".

وتعتقد نايتلى، أن ما سيجذب الناس لمشاهدة الفيلم هو الأسئلة التي يطرحها، وقالت "محاسبة الحكومة، ومشروعية الصراع، وهل يمكن أن تكون هذه الصراعات غير مشروعة، ومن الذي سيُحاسب على ذلك؟".