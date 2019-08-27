درة تتلقى عرض زواج من رجل متزوج.. كيف كان رد فعلها؟ ولماذا نصحته بتعلم العربية؟

كتب امير فتحي في الثلاثاء 27 أغسطس 2019 02:55 مساءً - فوجئت الفنانة درة بعد نشر صورة لها بتعليق غريب من رجل متزوج كتب لها عبر حسابها على إنستغرام :” نفسي اخدك يا درة .. درة على مراتي”.

درة لم تتجاهل التعليق ولم تتعامل معه بسخرية بل جاء ردها حاد، وكتبت :” اللي على مراتك دي اسمها ضرّة مش درة .. أنت محتاج تتعلم اللغة العربية قبل ما تقلش كويس الأول”.

وتعود درة إلى الدراما من خلال مسلسل “بلا دليل: ويشاركها بطولته خالد سليم ونيكولا معوض.

وقد أعلنت إدارة مهرجان الجونة السينمائي بأن درة ستتواجد ضمن لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة بالدورة القادمة.