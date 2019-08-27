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كتب امير فتحي في الثلاثاء 27 أغسطس 2019 02:55 مساءً - فوجئت الفنانة درة بعد نشر صورة لها بتعليق غريب من رجل متزوج كتب لها عبر حسابها على إنستغرام :” نفسي اخدك يا درة .. درة على مراتي”.
درة لم تتجاهل التعليق ولم تتعامل معه بسخرية بل جاء ردها حاد، وكتبت :” اللي على مراتك دي اسمها ضرّة مش درة .. أنت محتاج تتعلم اللغة العربية قبل ما تقلش كويس الأول”.
وتعود درة إلى الدراما من خلال مسلسل “بلا دليل: ويشاركها بطولته خالد سليم ونيكولا معوض.
وقد أعلنت إدارة مهرجان الجونة السينمائي بأن درة ستتواجد ضمن لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة بالدورة القادمة.
كانت هذه تفاصيل خبر درة تتلقى عرض زواج من رجل متزوج.. كيف كان رد فعلها؟ ولماذا نصحته بتعلم العربية؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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