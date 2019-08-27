شاهدوا هجوم ناري من فنانة سورية “منبهدل مسارحنا” و”كلام بذيء وصراخ”.. خمنوا من هي ومن قصدت؟

كتب امير فتحي في الثلاثاء 27 أغسطس 2019 02:55 مساءً - شنت الفنانة السورية شهد برمدا هجوماً نارياً على فنانين لم تقم بتسميتهم من خلال رسالة نشرتها على حسابها على تطبيق “إنستغرام”.

وكتبت: “بعد ما غنت عنا فيروز وتغنت بسوريا… وبعد ما عبد الوهاب اجا على حلب ليسمعوه كبار السميعة والأساتذة ليقبلوا يعمل حفلتين… بعد ما الشيخ عمر البطش عدل على الموشح ونشر رقص السماح على المسارح العربية… وابو خليل القباني ابو المسرح صار رمز لكل العرب… وحفيده نزار اسطورة عصره ليومنا هاد… وصباح فخري اللي حفظ تراثنا من الضياع والنسيان وميادة الحناوي سفيرتنا بالعالم العربي هيي وأغانيها الخالدة… وغوار الطوشة وأبو صياح وابو عنتر ومحمد الماغوط وغادة السمان والقائمة كتير طويلة وما رح تخلص…”.

واضافت نجمة الموسم الثالث من برنامج المواهب “سوبر ستار”: “منجي بالأخير باسم الانفتاح والتحرر منبهدل مسارحنا ومحلات السهر وشوطئنا وحفلاتنا بشوية ناس عم يتسابقوا مين بيتجرأ يغني كلام بذيء أكتر ليمتع الجمهور ومين بيجمع الطوائف بغنية بعد ما كنا ما نعرف اسماء الطوائف عنا ومين بيصرخ أكتر وبيجبلنا كلام ولحن بلا طعمة بس ليرقص الناس… يا حيف عليكي يا سوريا وعلى الفن اللي طلع من عنا وعم ينحدر ورح يندفن عنا”.

وأحدثت بذلك موجة من التعليقات التي أيدت بمعظمها مضمون ما جاء في رسالتها وتساءل الكثيرون عمن تقصد بها، علماً أنها أرفقتها بالتعليق: “قلبي عم يوجعني على بلدي”.