شاهدوا أول ما قامت به شيري عادل بعد الطلاق.. وما نشرته مفاجأة!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 27 أغسطس 2019 02:55 مساءً - يبدو أن الفنانة شيري عادل تريد إيصال رسالة بشكل غير مباشر لمتابعيها وتؤكد لهم من خلالها أنها تخطت أزمة طلاقها من الداعية معز مسعود، حيث نشرت من خلال حسابها على إنستغرام صوراً لها من أغانيها التي قدمتها خلال مرحلة طفولتها، وقبل اتجاهها للتمثيل حيث لم يكن عمرها يتجاوز العشر سنوات .

View this post on Instagram f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg);"> F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"> https://www.instagram.com/p/B1pBP7MnZgP/reading #bookstagram #books #read #instabook #cartoon #art #funny ❤️ Advertisements A post shared by Shery Adel (@shery_adel_official) on Aug 26, 2019 at 1:39pm PDT

وعلقت شيري وكتبت:” ذكريات الطفولة” .

وكانت شيري قد حذفت صورها مع زوجها السابق كما ألغت متابعته من خلال حسابها على إنستغرام.