الرئيس البرازيلي يسخر من زوجة الرئيس الفرنسي .. وماكرون يرد : ” وقح للغاية “

كتب امير فتحي في الثلاثاء 27 أغسطس 2019 02:55 مساءً - أثار الرئيس البرازيلي ” جايير بولسونارو ” حالة من الجدل على مواقع التواصل الإجتماعي عقب تعليقه المسئ وسخريته من شكل سيدة فرنسا الأولى ” بريجيت ” .

حيث تفاعل مع تدوينة يوم الأحد الماضي تقارن بين زوجة الرئيس الفرنسي ” إيمانويل ماكرون ” التي تبلغ من العمر 66 عاما وسيدة البرازيل الأولى وعمرها 37 عاما .

وكتب شخص تعليقا يقول : ” لهذا السبب يبدو ماكرون ناقما على الرئيس البرازيلي ويقوم ماكرون بملاحقة بولسونارو .. إنها الغيرة ” .

ليأتي تعليق بولسونارو قائلا : ” لا تحرجوا الرجل ” .

وخرج الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للرد على هذه الإساءة وفقا لصحيفة ” سكاي نيوز ” أن ما صدر عن بولسونارو تقليل كبير من الاحترام وإنه ” وقح للغاية ” .

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وقال ماكرون في مؤتمر صحفي على هامش قمة مجموعة السبع في ” بياريتز ” جنوبي فرنسا : ” إن البرازيليات يشعرن بالخجل على الأرجح بعدما أساء رئيسهم اليميني على موقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك والذي يسخر من النساء” .

وأكد الرئيس الفرنسي تقديره واحترامه للبرازيل وأضاف أن ما حصل أمر محزن للبرازيليين بالدرجة الأولى .. وإنه يأمل في أن يحظى البرازيليون برئيس يكون أهلا لأن يتولى هذا المنصب ويتصرف بأسلوب لائق .

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن متحدثا باسم القصر الرئاسي في البرازيل رفض التعليق عما إذا كان بولسونارو نفسه هو من كتب التعليق أم لا .