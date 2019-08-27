بعد ضجة البليونير الكويتي.. حليمة بولند تثير الجدل بقرارها الجديد: تنتقم أم تصفح؟

كتب امير فتحي في الثلاثاء 27 أغسطس 2019 02:55 مساءً - بعد قصة انتحارها وتوكيل البليونير الكويتي التي ضجت بها مواقع التواصل الاجتماعي، عادت الاعلامية حليمة بولند لاثارة الجدل والقيل والقال في الفترة السابقة من خلال ريالة قاسية موجهة لمجهول.

ونشرت صورة لها عبر حسابها على تطبيق سناب شات وكتبت عليها: “لكنني ترددت قليلا اانتقم أم أصفح؟ واخيرا قلت الحل”.



واضافت “قلت في نفسي ان الصفح يتاح في كل مرة اما الانتقام فلا يتاح الا مرة واحدة، وهذه هي مرتك لا تدعها تفلت من ايديك”.

تفاعل المتابعون بشكل واسع مع كلماتها والتهديد المباشر بالانتقام، من دون شرح ما تقصده بشكل واضح لمتابعيها.

وكانت حليمة اثارت جدلاً واسعاً بمقطع فيديو عبرت من خلاله عن سخطها وغضبها من الحاصل معها، وعلقت عبر صفحتها: “شنو هذا، شنو ها القذارة، شائعات وكلام، وتحس من قوة الكذبة”.