شاهد .. لطفي بوشناق يعلن تفكيره بالاعتزال

كتب امير فتحي في الثلاثاء 27 أغسطس 2019 02:55 مساءً - كشف الفنان التونسي ” لطفي بوشناق ” في المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب إحيائه لحفله ضمن فعاليات مهرجان قرطاج الدولي عن إنه يفكر في الاعتزال بشكل جدي .
وقال بوشناق أن فكرة الاعتزال أصبحت تراوده بإلحاح هذه الفترة بعد مسيرة فنية استمرت لمدة 40 عام .
و أكد أن على الفنان أن يعرف متى ينسحب حتى يترك صورة جميلة له لدى جمهوره .
وشهد حفل لطفي بوشناق حضورا جماهيريا كبيرا حيث اكتظت المدرجات بالحضور من مخنلف الفئات العمرية .
وتفاعل الجمهور معه فبرغم بلوغ بوشناق سن الخامسة والستين إلا إنه لازال يحتفظ بجمال صوته وقوته وحيويته على المسرح .
واختار لطفي بوشناق ان يقسم حفلته إلى قسمين .. القسم الأول كان طربيا بامتياز وغنى فيه لمدة ساعة و ربع جديده من موشحات و قصائد .
أما القسم الثاني فغنى فيه بوشناق أشهر أغانيه التونسية التي كان الجمهور يرددها معه مثل : ” خوذو الكراسي و المناصب و خلولي الوطن ” و ” هذي غناية ليهم ” و ” إنت شمسي “.
و ختم لطفي بوشناق السهرة مع أغنية شعبية بعنوان ” كيف شبحت خيالك ” وهي أغنية تتر مسلسل ” نوبة ” المسلسل الرمضاني الذي أخرجه ابنه عبد الحميد بوشناق و لاقى نجاحا كبيرا فصارت هذه الأغنية من أكثر الأغاني سماعا في تونس في الأشهر الأخيرة .
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