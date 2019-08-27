شاهدوا.. ممثلة شهيرة في الـ52 تكشف سراً غريباً يجعلها تبدو أصغر بكثير

كتب امير فتحي في الثلاثاء 27 أغسطس 2019 02:55 مساءً - نشرت الممثلة المكسيكية سلمى حايك، عبر حسابها على “إنستغرام”، صورة ظهرت فيها بإطلالة طبيعية.

وبدت فيها من دون ان تضيف اي لمسة ماكياج وبشعر مسرح بطريقة عادية. ولفتت الانظار بجمالها رغم أنها اصبحت في الـ52 من عمرها.

وحصلت في ساعات قليلة على إعجاب أكثر من 324 ألف متابع. وتعليقاً كتبت: “أحب اللعب بالضوء. إذا احسنتم استخدامه يجعلكم تبدون أصغر وأكثر جاذبية وجمالاً. لكن انتبهوا قد تصبحون ايضاً أكثر قبحاً”.

ويشار إلى أن الفنانة أعلنت من خلال حسابها نفسه أن عدد متابعيها حقق رقماً قياسياً. وكتبت تعليقاً على فيديو حاز أكثر من 439 مشاهدة: “بين الأمس واليوم وصلت إلى الرقم السحري 11,11,000… أشعر بالامتنان لوفائكم وإليكم مجموعة من الصور التي أحببتموها كثيراً”.