ليوناردو ديكابريو يتبرع بـ5 ملايين دولار لإنقاذ غابات الأمازون

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

ساهمت Earth Alliance، وهى مبادرة بيئية يدعمها النجم الأمريكي الحائز على جائزة الأوسكار ليوناردو ديكابريو، مبلغ 5 ملايين دولار للمحافظة على غابة الأمازون المطيرة فى أعقاب تصاعد حرائق الغابات هناك مؤخرا.

ويعمل صندوق الطوارئ التابع لشركة Amazon Forest Fund لدعم الشركاء المحليين ومجتمعات السكان الأصليين في جهودهم لحماية الأشجار والحيوانات داخل منطقة الأمازون، ومن المقررالتبرع بالأموال لخمس منظمات محلية هي: Instituto Associacao Floresta Protegida (Kayapo) ، ومنظمات السكان الأصليين في منطقة mazon (COIAB) ، و Instituto Kabu (Kayapo) ، و Instituto Raoni (Kayapo) و Instituto Socioambiental (ISA).

وكان النجم العالمي البالغ من العمر 45 عاما، قد نشر صورة على حسابه الرسمي والخاص على موقع الصور إنستجرام صورة للغابة.

والجدير بالذكر أن Earth Alliance قد تأسست في يوليو، من العام الماضي من قِبل ديكابريو ولوريان باول جوبز وبريان شيث، وهى منظمة معنية بتغير المناخ يقودها فريق إدارة مستقل من العلماء وحماة البيئة، تعمل على حماية النظم الإيكولوجية والحياة البرية، وضمان العدالة المناخية، ودعم الطاقة المتجددة وتأمين حقوق السكان الأصليين، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع “variety”.