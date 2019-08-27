النجمة التركية نسليهان أتاغول تحتفل بعيد ميلادها وتعلق على زيادة وزن فهرية أفجان.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفلت النجمة التركية نسليهان أتاغول بعيد ميلادها الـ27 في سهرة خاصة مع مجموعة من أصدقائها داخل مطعم بمنطقة نيشانتاشي.

اللافت كان غياب زوجها الفنان التركي قادير دوغلو، كما ابتعدت نسليهان عن الأزياء المثيرة، واختارت Jumpsuit بسيطة زيتية اللون، ولملمت شعرها بتسريحة عفوية للخلف، متخلية تماماً عن الماكياج.

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الصحفيون استغلوا الفرصة، وسألوا نسليهان عما تعرضت له الفنانة التركية فهرية أفجان من سخرية وانتقادات بسبب زيارة وزنها في اعقاب ولادتها لابنها الأول «كاران»، وعلى الرغم من خلافات النجمتين، دافعت نسليهان عن فهرية، قائلة: «يا أصدقاء هذه هي الحياة، وهذه أمور طبيعية، لا يوجد داعي بأن نضغط على الناس بهذا القدر».

يُذكر أن علاقة نسليهان وفهرية تدهورت بعد خلافات اشتعلت بين زوجيهما بوراك أوزجفيت وقادير دوغلو، حتى أن بوراك لم يحضر زفاف نسليهان وقادير، بالرغم من النجاح الكبير الذي حققه مسلسلهما الأخير «حب أعمى»

من ناحية أخرى، اعربت نسليهان عن حماسها الشديد لبدء تصوير مسلسلها الجديد «ابنة السفير» الذي تشارك في بطولته أمام النجم التركي إنجين أكيوريك الشهير بـ«كريم»