تمثال ليلى مراد الذي أشعل موجة غضب على صفحات مواقع التواصل.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أثار تمثال نحت مؤخرا للفنانة الراحلة ليلى مراد، حالة غضب كبيرة بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.

التمثال تم وضعه في مدينة مرسى مطروح بمدخل مسرح شاطئ الغرام وذلك ضمن التطويرات التي تسعى المحافظة لتنفيذها في الشواطئ.

بعد نشر صور التمثال، قوبل الأمر بهجوم شديد وحالة من السخرية الكبيرة نتيجة ما بدا عليه من تشويه للفنانة الكبيرة ووصفوه بأنه مرعب بسبب استخدام اللون الأسود في صناعته.

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وقال الفنان عبدالرحمن البرجى، رئيس قسم النحت بوحدة إنتاج النماذج الأثرية بوزارة الآثار ، أن التمثال مطابق لملامح الفنانة ليلى مراد وأن الصور لم تنقل دقة التمثال، وأكد أن ذلك يحدث كثيرا حيث نرى العديد من النماذج التى لم تستطع الصور نقلها بشكل حقيقى أودقيق.

كما أكد أن تمثال ليلى مراد هو أول تمثال يقوم بتصميمه لفنان أو شخصية عامة بشكل شخصي، لكنه شارك من قبل فى عمل تمثال للرئيس الراحل أنور السادات، والذى تم وضعه في مدخل مدينة السادات، كان مطلوبا من وزارة الآثار.

وفيما يتعلق باختياره اللون الأسود لتمثال ليلى مراد، أفاد عبدالرحمن البرجي، أن طبيعة الخامة التي يعمل عليها مع “البرونز” اقتضت هذا اللون، لكن من الممكن تغييره أثناء عمل صيانة للتمثال، موضحا أن الألوان بدرجاتها قد يختلف تلقيها من شخص إلى آخر.