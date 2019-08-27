مخرج «زهايمر» يكشف كواليس أشهر مشهد لسعيد صالح مع عادل إمام

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

مازال المشهد الأخير للفنان عادل إمام مع صديقه الفنان الراحل سعيد صالح في فيلم «زهايمر»، هو الأشهر والأنجح بين كل مشادهما معا.

المشهد خرج بشكل طبيعي جدا من الفنان سعيد صالح، وقص المخرج عمرو عرفة كواليس تصويره لهذا المشهد، وكتب: «مش عارف أخرجت المشهد ده إزاي.. قبل ما أصوره كنت بعدي علي ا. سعيد صالح كل يوم احكيله المشهد وكأنه بيسمع لأول مرة».

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المخرج المصري أضاف: «كنت مرعوب بس مش شايف حد غيره يعمل الدور ولما جه التصوير قال كلام غير اللي في السيناريو بس نفس المعني وأحلي.. الله يرحمك يا عّم سعيد علي بالي طول الوقت».

فيلم «زهايمر» تم إنتاجه عام 2010، وشارك في بطولته عدد من نجوم الفن ومنهم سعيد صالح، فتحي عبدالوهاب، رانيا يوسف، نيللي كريم، أحمد رزق، وغيرهم.

سعيد صالح بدأ حياته الفنية بالتزامن مع الفنان عادل إمام وكونا معا ثنائيا فنيا ناجحا، ورحل سعيد صالح في أغسطس 2014، بعد معاناة مع المرض.