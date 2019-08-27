الممثلة شيرين توضح حقيقة رفضها العمل مع الفنان عادل إمام

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
ردت الفنانة شيرين، على الأخبار التي نشرت مؤخرًا حول اعتذارها عن الوقوف أمام الفنان الكبير عادل إمام، في مسلسل “فالنتينو”، والمقرر عرضه في رمضان 2020.
وقالت في تصريحات صحفية، إنها لم تتلق عرضًا للمشاركة في المسلسل، مؤكدة أنها لا ترفض أي عمل به الفنان عادل إمام.
وأضافت: “لما بيبقي في دور بيليق عليا أو يتناسب معايا لتقديمه، الأستاذ عادل إمام مابيترددش لحظة على الإطلاق، إنه يطلب منى إني أكون معاه”.
وأوضحت أن آخر تعاون لها مع الفنان الكبير عادل إمام كان في مسلسل “مأمون وشركاه” عام 2016.
يذكر أن مسلسل “فالنتينو” كان من المقرر عرضه في رمضان 2019، لكن توقف تصويره، وأعلن أنه سيشارك في السباق الرمضاني في 2020.
وكان أخر أعمال الفنانة شيرين، مشاركاتها في الدراما مسلسل “كارمن”، فيما تخوض حاليًا بطولة مسرحية “مكتوبلى أغنيلك” التى تعرض بمحافظة الاسكندرية، ويشاركها البطولة إيمان البحر درويش، وصفاء جلال، ووائل علاء، ومصطفي عبدالسلام، ومروة جمال، ومن إخراج عبدالمنعم محمد.
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