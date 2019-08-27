عندما كشف رانفير سينج عن فقدان العذرية في سن 12

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

مرة اخرى يعود النجم الهندي الشاب رانفير سينج إلى عناوين الصحف! ليس بسبب اختياره للأزياء الفظيعة أو بسبب قوة الطاقة التي يتمتع بها او مواقفه المضحكة، ولكن لمقابلة قديمة عندما كشف فيها متى ولمن خسر عذريته.

في مقابلة مع صحيفة “ديكان هيرالد” في عام 2014 ، كشف ممثل “باجيراو ماستاني” أنه فقد عذريته عندما لم يكن أكثر من صبي عمره 12 عاماً لامرأة أكبر منه سناً!

قال رانفير: “أعتقد أنني كنت في الثانية عشرة من عمري عندما فعلت ذلك، لقد بدأت كل شيء في وقت مبكر - لدرجة أن جميع الأمهات في المدرسة اعتدن القول إن (رانفير) هو التفاحة الفاسدة التي تفسد جميع أطفالنا، اعتدت أن ألقى خطبًا لجميع الأولاد المحيطين بي وكنت أعلمهم، وأصبحت خبيرًا لأنني بدأت في وقت مبكر جدًا. “

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وقال كذلك إنه لم يفهم المحرمات حول مناقشة الجنس أو الواقي الذكري، وعن ذلك يقول: “عندما أكون في السيارة، فكرت، شخص ما يبيع هذا، شخص ما يبيع ذلك، لماذا لا يبيع أي شخص الواقي الذكري؟ ثم أدركت أن الإعلانات الوحيدة التي لدينا للواقيات الذكرية هي استفزازية للغاية في طبيعتها”.

وأضاف: “لا ينبغي أن يكون هناك تعريف وحيد سائد للجنس لقد تطورنا، لقد تغير موقفنا تجاه الموضوع، لذلك يمكننا إجراء محادثات مفتوحة وصحية حول هذا الموضوع، يجب أن يشير شخص ما إلى ذلك وإلا فسيواصل الناس معاملته باعتباره من المحرمات”.

على الجبهة المهنية، يستعد رانفير للظهور في فيلم كبير خان “83”، وهو فيلم عن فوز الهند التاريخي بكأس العالم للكريكيت ، تحت قيادة الكابتن المخضرم كابيل ديف. يضم الفيلم أيضًا ديبيكا بادكون ، التي ستقوم بدور زوجة رانفير في الفيلم ومن المتوقع عرضه على الشاشة الفضية في 10 أبريل 2020.