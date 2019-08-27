شاهد.. ساني ليون تثير عاصفة على الانترنت بأحدث صورها

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

أطلت نجمة الاباحية السابقة وممثلة بوليوود، ساني ليون، من جديد في صورة أنيقة بالأبيض والأسود، وهي ترتدي ثوبًا أبيضًا منقوشًا، وتجلس بجوار بيانو.

لا تزال ليون التي هجرت أفلام الكبار، لترتمي في أحضان بوليوود، تُعد مثال على الإثارة والجمال، وهي تصدر قائمة أكثر مشاهير جوجل في الهند وفق تحليلات جوجل تريند لشهر أغسطس 2019، تاركة وراءها رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي سلمان وشاروخان.

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وأظهرت تحليلات جوجل أن معظم عمليات البحث المتعلقة بـ ساني Sunny تتعلق بمقاطع فيديوهاتها، إلى جانب سيرتها الذاتية الأكثر شهرة “Karenjit Kaur: The Untold Story of Sunny Leone”، كما اكتسبت ليون شهرتها من خلال ظهورها في برنامج الواقع الشهير Bigg Boss، وبعدها انتقلت إلى تمثيل الأفلام الاباحية.

وشاركت ساني بجرأة في تصوير جلسات تصوير ساخنة والتقاط الصور لصالح أغلفة المجلات العالمية، وساهمت مشاركتها في الإعلانات التجارية في انتشارها وازدياد شهرتها في جميع أنحاء البلاد .

ستحتفل الممثلة بأول ظهور لها في الجنوب بفيلم تاميلي وهو بعنوان “فيراماديفي”، في هذه الأثناء، ما زالت ساني حريصة على تقديم أعمال في بوليوود، حيث ستظهر بعد ذلك في فيلم كوميدي رعب بعنوان “كوكا كولا”.