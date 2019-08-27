سوشانت سينج راجبوت يؤجل خطوبته مع ريا تشاكرابورتي

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

ينشغل الفنان سوشانت سينج راجبوت حاليًا بالترويج لفيلمه المقبل Chhichhore، والذي يؤدي أيضًا دور البطولة فيه الممثل فارون داوان Varun Sharma وشرادا كابور shraddha Kapoor.

لكن الممثل في الوقت الحالي يستحوذ على الأضواء ويجذب انتباه الصحافة إليه، بسبب علاقته مع ممثلة Jalebi النجم ريا تشاكرابورتي Rhea Chakraborty ، الذي ذكر أنه أراد .

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صباح الأحد 25 أغسطس، كانت شائعات قد انتشرت بقوة أن سوشانت راجبوت على استعداد لعقد قرانه على ريا تشاكرابورتي ومع ذلك ، فإن الممثلة مترددة قليلاً وتتطلب المزيد من الوقت للتفكير في الأمر نفسه.

الآن ، خرج صديق مقرب من ريا Rhea في العلن ونفى كل الأخبار، يقول “كل من ريا Rhea و سوشانت Sushant صديقان حميمان يتمتعان بصحبة بعضهما البعض ، ولكن الزواج ليس وارد، حتى الآن حيث يركز الممثلان حاليًا على حياتهما المهنية.

وأضاف المصدر المقرب من الممثلة في محادثة مع Pinkvilla”أن سوشانت منشغل بالترويج لفيلمه القادم Chhichhore و ريا لديها إعلان فيلم قريبًا، لقد مرت بضعة أشهر وهما يتعارفان، هناك ما يكفي من الوقت قبل أن يقررا الزواج أن يغرق الزوجية”.