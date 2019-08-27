شاهد.. شرادا كابور تكشف غرامياتها مع براباس في بوستر Saaho

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

يبدو أن شدة الحب والغرام في أوجها بين النجمين براباس Prabhas وشرادا كابور Shraddha Kapoor، هكذا أصبح الوضع الحالي بينهما في أول بوسترات فيلمهما الكبير Saaho

الكيمياء المشتركة المدهشة للثنائي أثارت إعجاب جمهورها، الذي وصل ترقبه لمشاهدة العمل الفني بالفعل إلى ذروته، لذلك تلقى البوستر الجديد احتفالا كبيرا من الجمهور على وسائل التواصل الاجتماعي.

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يعرض البوستر الممثلين وقد جلسا متشابكين في خلفية العديد من المباني الشاهقة، بينما قامت شرادا بتعليق على البوستر قائلة، “أكشن. رومانسي. تشويق، استعد لأكبر فيلم إثارة في العالم! # إصدار ساهو في جميع أنحاء العالم في 30 أغسطس”، كما علق براباس “على بعد 6 أيام فقط! هل أنت جاهز؟”

يستقطب Saaho فطاع كبير من الجمهور بالفعل ليس فقط لأنه العمل الضخم الثاني باللغة التيلوجية الذي سيعرض على الشاشة الكبيرة بعد Baahubali 2، لكنه أيضًا أحد أكثر الأفلام ميزانية في الهند.

إلى جانب براباس وشرادا، من بين الممثلين ماهيش مانجريكار ، وجاكي شروف ، ونيل نيتين موكيش ، ومورلي شارما ، وتشونكي بانداي، تم تصوير الفيلم بالتيلجو والتاميل والهندية ، ومن المقرر أن يعرض في 30 أغسطس من هذا العام.