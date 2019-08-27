- 1/2
- 2/2
رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف
يبدو أن شدة الحب والغرام في أوجها بين النجمين براباس Prabhas وشرادا كابور Shraddha Kapoor، هكذا أصبح الوضع الحالي بينهما في أول بوسترات فيلمهما الكبير Saaho
الكيمياء المشتركة المدهشة للثنائي أثارت إعجاب جمهورها، الذي وصل ترقبه لمشاهدة العمل الفني بالفعل إلى ذروته، لذلك تلقى البوستر الجديد احتفالا كبيرا من الجمهور على وسائل التواصل الاجتماعي.
يعرض البوستر الممثلين وقد جلسا متشابكين في خلفية العديد من المباني الشاهقة، بينما قامت شرادا بتعليق على البوستر قائلة، “أكشن. رومانسي. تشويق، استعد لأكبر فيلم إثارة في العالم! # إصدار ساهو في جميع أنحاء العالم في 30 أغسطس”، كما علق براباس “على بعد 6 أيام فقط! هل أنت جاهز؟”
يستقطب Saaho فطاع كبير من الجمهور بالفعل ليس فقط لأنه العمل الضخم الثاني باللغة التيلوجية الذي سيعرض على الشاشة الكبيرة بعد Baahubali 2، لكنه أيضًا أحد أكثر الأفلام ميزانية في الهند.
إلى جانب براباس وشرادا، من بين الممثلين ماهيش مانجريكار ، وجاكي شروف ، ونيل نيتين موكيش ، ومورلي شارما ، وتشونكي بانداي، تم تصوير الفيلم بالتيلجو والتاميل والهندية ، ومن المقرر أن يعرض في 30 أغسطس من هذا العام.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. شرادا كابور تكشف غرامياتها مع براباس في بوستر Saaho لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.