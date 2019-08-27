الكتاب المقلوب يُحرج جانفي كابور

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

حضرت الفنانة الهندية جانفي كابور Janhvi Kapoor مؤخرًا حدث إطلاق كتاب في العاصمة الوطنية دلهي لإطلاق النسخة الهندية من رواية هاريندر سيكا الذي تحدث عنه الكثيرون حول كتاب Calling Sehmat ” استدعاء سحر” . خلال إطلاق البحرية ...

ومع ذلك، وجدت الممثلة البالغة من العمر 22 عامًا نفسها في الطرف السلبي في وسائل التواصل الاجتماعي حيث تم مشاركة صور لها وهي تحمل الكتاب مقلوباً في حفل الإطلاق.

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كانت نجمة Dhadak واحدة من الضيوف الرئيسيين، ولم تخيب رجاء محبيها لأول، وظهرت في ساري جميل. لكن ما عكر صفو الأمسية السعيدة، وخلق حالة من الجنون على وسائل التواصل الاجتماعي إحدى صورها من الحدث. حيث اتهمها البعض بأنها “مجرد فتاة ساذجة”.

علق البعض علقوا على كيفية عدم حرص الممثلة على الاحتفاظ بالكتاب بشكل صحيح حتى يكون عنوانه مرئيًا. بينما كتب أحدهم، “إنها تمسك بالكتاب مقلوباً.. هل تعرف حتى عنوان الكتاب ؟؟؟؟؟” ، كتب آخر ، “إنها لا تعرف حتى كيفية الاحتفاظ بالكتاب”.

على جبهة الفيلم ، تعمل كابور على تصوير ي فيلم “Kargil Girl” و “RoohiAfza”، كما أنها تشارك في بطولة مسلسل نيتفليكس القادم بعنوان “قصص الأشباح” ، وهو مختار من أربعة أفلام قصيرة من إخراج زويا و أنوراغ كاشياب وكاران جوهر وديباكار بانيرجي.