سيف علي خان في جولة فنية بأمريكا

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

انشغل النجم سيف علي خان في الأشهر القليلة الماضية بإطلاق مسلسل “ألعاب مقدسة” ومع جانب جدول أعماله في لندن لتصوير مشاهد فيلمه الجديد Jawaani Jaaneman، لم يكن لدى هذا الممثل وقت للتنفس.

ولجمع شمل الأسرة، حرصت كارينا وابنتها على التواجد بجانب زوجها أثناء وجوده في لندن، حالياً، أنهى سيف تصوير فيلمه، وعادت العائلة الى الهند، ولكن سافر سيف على الفور إلى الولايات المتحدة للقيام بجولة.

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يقوم ممثل “Sacred Games ” بجولة للتواصل مع معجبيه في الولايات المتحدة، نظرًا لشعبيته المتزايدة من خلال عرض Netflix ، يتمتع سيف بجمهور هائل ممن يرغبون في مقابلته والتفاعل معه وهو يخطط للقيام بذلك بطريقة مختلفة نوعًا ما. سيقوم الممثل بجولة في ولايات مختلفة في الولايات المتحدة ويتفاعل مع المعجبين في جلسات تبدو وكأنها برنامج دردشة.

خلال هذه الجلسات ، يتفاعل مباشرة مع معجبيه - من خلال مناقشة تجاربه ودروس حياته وأي شيء يود المعجبون معرفتها عنه، حيث يتمتع المشاهير بجلسات حية وتفاعلات فيديو مع معجبيهم أو يقدمون عروضًا في مدن مختلفة ، فمن المؤكد أن هذه طريقة شخصية أكثر حميمية للتعرف على نجمك المفضل.

قرر سيف القيام بجولته التي ستبدأ في سان خوسيه ، سياتل ودالاس. وسيغطي هوستون وأتلانتا ونيوجيرسي 30 أغسطس ، 31 أغسطس و 1 سبتمبر على التوالي.