تصرف غريب من إليانا دي كروز يثير الشكوك حول انفصالها

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

معروف أن الممثلة إليانا دي كروز تفضل أن تُبقي حياتها الشخصية بعيدة عن وهج الاعلام، ولم يعد سراً تواعد المصور الأسترالي أندرو كنيبون على مدار العامين الماضيين، ومع ذلك، تقرير نشره موقع “SpotboyE” أشار إلى أن الاثنين تزوجا في حفل سري.

لكن رغم تلك التقارير الواردة، مؤخرًا حذفت اليانا متابعة كنيبون من صفحتها على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي Instagram، وقام صديقها بعابمثل بعمل نفس الشيء، لم يعد الثنائي مهتمين ببدء محادثة أيضًا.

في الواقع، كانت إيلينا قد وصفت أندرو ذات مرة بأنها “زوج” على Instagram ، مما أدى إلى تكهنات كثيرة تتساءل عما إذا كان الاثنان قد تزوجا، لم يتأكد بعد ما إذا كان الاثنان متزوجين أم لا.

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في إطلاق أحد أفلامها عام 2018 ، راوغت إليانا في إجابتها إلى حد ما ، عندما سئلت عما إذا كانت متزوجة، قالت: “على ما يبدو! لا أعرف ما التعليق الذي أدلي به، من الناحية المهنية ، أنا بصحة جيدة”.

وتابعت: ” أنا أيضًا أحسن حالًا، سعيدة في كلا الاتجاهين، شكرًا لكم لا أعتقد أن هناك أي تعليق، لقد أبقيت حياتي الشخصية خاصة إلى حد ما ، ولا أحب أن أتحدث عنها كثيرًا”.

في عيد ميلاد أندرو الحادي والثلاثين في (يوليو) ، صاغت إيلينا بوست تقول فيه: “عيد ميلاد سعيد ، أنت رجل رائع. أتمنى لو كنت معك اليوم !!! ” لكن تم حذف المنشور الآن.

شوهدت إيلينا آخر مرة في فيلم التيلجو عمار ، أكبر أنتوني، ظهرت لأول مرة لها بوليوود في فيلم Barfi في عام 2012 وشوهدت لاحقًا في Raid (2018). فيلمها التالي هو Paagalpanti ، الذي سيصدر في 22 نوفمبر.