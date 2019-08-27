شاهد كندة علوش في رحلة رومانسية مع عمرو يوسف.. أين وجهتهما؟

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
بعد فترة طويلة غابت فيها كندة علوش عن الأنظار، فاجأت الفنانة السورية محبيها بصورة جديدة تجمعها بزوجها النجم المصري عمرو يوسف.
كندة طارت مع زوجها في رحلة رومانسية إلى جزيرة بالي، حيث البحر والطبيعة الخلابة والهواء الطلق، كما رافقتهما ابنتهما الوحيدة «حياة»، وقد غازلت كندة زوجها بتعليق رومانسي على الصورة، كتبت فيه: «بجانبك أصبح الأخضر أكثر خضاراً، والعالم أصبح مكان أفضل للعيش فيه»، حيث تمنى فانز الثنائي للزوجين أجازة سعيدة وممتعة.
يُذكر أن كندة علوش وعمرو يوسف احتفلا بزفافهما يناير 2016 مرتين، الأولى كانت في حفل أسري بفندق فيرمونت نايل سيتي بالقاهرة، والثانية كانت بحفل ضخم حضره باقة من ألمع نجوم الوطن العربي بفندق كاتاراكت بأسوان، وقد رُزق الزوجان بمولودتهما الأولى «حياة» نوفمبر الماضي.
من ناحية أخرى، اوقفت كندة نشاطها الفني مؤقتاً للتفرغ لرعاية ابنتها، حيث كان فيلم «الأصليين» آخر أعمال كندة السينمائية، وقد شاركت في بطولته أمام منة شلبي، خالد الصاوي، ماجد الكدواني، محمد ممدوح، وغيرهم، والعمل من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد، بينما كان مسلسل «حجر جهنم» آخر أعمال كندة علوش، والذي شاركها بطولته إياد نصار، وأروى جودة، وشيرين رضا، وهو من تأليف هالة الزغندي، وإخراج حاتم علي وخالد الحجر.
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