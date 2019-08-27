سلمى رشيد تقيم حفل «بيبي شاور» ملكي لمولودها المنتظر وتكشف اسمه.. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

اقامت الفنانة المغربية سلمى رشيد حفل «بيبي شاور» لمولودها المنتظر بحضور والدتها وأفراد أسرتها، وعدد من أقرب صديقاتها.

نجمة Arab Idol كشفت عن الاسم الذي اختارته لمولودها المنتظر وهو «يانيس»، وحرصت على مشاركة محبيها بصور من أجواء الحفل الملكي، حيث غلب على مكان الحفل اللون الأزرق، كما تألقت الفنانة الشابة بقفطان شديد الأناقة، وزينت شعرها بمشغولات ذهبية زادت طلّتها صخباً.

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ووفقاً للعادات المغربية، رسمت سلمى وصديقاتها ووالدتها على أيديهن نقوش الحناء، وفي لقطة سريعة لزوج الفنانة الشابة، ظهر في مقطع فيديو استعراضي للحفل، يضع يده على بطن زوجته، بينما لم يظهر وجهه، حيث كانت سلمى حريصة منذ بداية زواجها على اخفاء هويته عن الإعلام.

فانز سلمى تفاعلوا مع الصور بشكل كبير عبر تعليقات، هنأوا فيها الفنانة الشابة بقرب قدوم مولودها، متمنيين لها ولـ«يانيس» الصحة والسلامة.

من ناحية أخرى، احتفلت سلمى بطرح كليب جديد لديو غنائي جمعها بالفنان الجزائري موك صايب، بعنوان «MA GAZELLE» أو «غزالتي»، وهي من كلمات وألحان ياسين رامي وتوزيع دوكي وموك صايب، ومن إنتاج سلمى رشيد، وقد تم تصوير الكليب في مدينة طنجة شمال المغرب، بعدسة المخرج يونس الراقي.