وفاة الفنانة المغربية أمينة رشيد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تُوفيت النجمة المغربية القديرة أمينة رشيد مساء الاثنين 26 أغسطس الجاري، وذلك عن عمر يناهز 83 عاماً بعد صراع مع المرض.

الراحلة تركت إرثاً كبيراً في مكتبة الفن المغربي والعربي، حيث قدمت للمسرح ما يزيد عن الـ 60 عمل مسرحي، وشاركت في العديد من الأعمال التلفزيونية، كما شاركت في ما يصل إلى 3500 مسلسل وسهرة إذاعية، بالإضافة للأفلام السينمائية.

عدد كبير من نجوم الفن والإعلام في العالم العربي حرصوا على نعي الراحلة أمينة رشيد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، متمنيين لأسرتها الصبر والسلوان، مؤكدين أنها ستظل حاضرة في ذاكرة المكتبة الفنية العربية بأعمالها الخالدة.