عباس أبو الحسن يحيي ذكرى ميلاد والده.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

أحيا الفنان المصري عباس أبو الحسن ذكرى ميلاد والده من خلال حسابه الشخصي على موقع «أنستجرام».

عباس نشر صورة لوالده وكتب: « ما يعدي يوم ميلادك الا وانا فاكرك . كل سنة وانت طيب أينما كنت يا أبو علي . علمتني كسر كل القيود والسباحة عكس التيار واني أختار طريقي ولو هامشي فيه لوحدي».

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الفنان المصري أضاف: «علمتني ان الحياة عمرها ما تكسرني..ان اكون حقيقي وسعيد وأطارد أحلامي وإن قيمتي مش في حسابي في البنك ولا في ممتلكاتي . ان الراجل موقف وإختيار ..سلاما عليك يا أبو الحسن عباس يا أبويا و سندال الحياة».

جمهور الفنان المصري لاحظ الشبه الكبير بينه وبين والده، ودعا له بالرحمة من خلال عدد من التعليقات عبر حسابه الخاص.

عباس أبو الحسن فنان مصري من أبرز أعماله دور زعيم العصابة في فيلم «مافيا» مع أحمد السقا ومنى زكي، ولكنه لم يحقق النجاح المنتظر بعد ذلك، ودخل مجل التأليف وكان أول سيناريو له فيلم «إبراهيم الأبيض» مع المخرج مروان حامد، وقدم الفيلم الفنان أحمد السقا.

عباس أبوالحسن من أهم أعماله: «أبو عمر المصري، أرض جو، الكنز، الأصليين، ريح المدام».