تايلور سويفت لا تخرج من منزلها بدونكاميرات مراقبة بسبب التحرش

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة والمطربة الأمريكية، تايلور سويفت، عن أنها لا تتحرك في الفترة الحالية من دون وجود كاميرات مراقبة، تحيط بها من كل جانب وزاوية، وذلك بعد حادثة التحرش الجنسي بها في عام 2013.

النجمة العالمية أشارت إلى أن هذا الإجراء جاء خشية تعرضها لمزيد من عملية التحرش الجنسي في أي مكان، بما في ذلك أثناء اللقاء أو في الشوارع، مشددة على أن الاعتداء أو التحرش الجنسي أمر “مؤلم”.

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وعلى جانب أخر، كانت تايلور سويفت، قد رفعت دعوى قضائية ضد منسق الأغاني من كولورادو، ديفيد مولر بتهمة التحرش بها، وفازت بالقصية عام 2017.

وقالت تايلور سويفت، أنها رفعت مستوى الأمان لديها، بحيث أنه إذا حدث أي شيء من هذا القبيل مرة أخرى، يمكننا إثبات ذلك من خلال لقطات فيديو من كل زاوية.

وأضافت الفنانة الأمريكية، البالغة من العمر 29 عاما، إنها لم تكن ترغب إطلاقا في الكشف عن “الاعتداء المؤلم” ، الذي تعرضت له على يد مولر، بحسب ما ذكر موقع فوكس نيوز الإخباري.