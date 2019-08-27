ريتا أورا تتألق في حفل غنائي ضخم في انجلترا.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

تعد النجمة والمطربة البريطانية ريتا أورا، واحدة من أهم مغنيات البوب في العالم وأكثرهن نجاحا، إضافة إلي أنها تهتم دائما بالظهور بإطلالات خاطفة للأنظار.

وكانت ريتا أورا البالغة من العمر 28 عاما، قد أحيت حفلا ضخما، في إنجلترا في حضور عدد هائل من محبيها و معجبيها الذين تفاعلوا بشكل واضح مع أغنياتها.

وظهرت النجمة العالمية اورا مرتديه ملابس قصيرة شفافة، كما اختارت ارتداء حذاء ” بوت ” طويل باللون الابيض من تصميم ” Naked Wolfe ” ووصل سعره إلي 326 جنيه استرليني.

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وعلى جانب أخر، كادت امرأة أن تخسر ريتا أورا 3.5 مليون يورو، مؤخرا، وجاء ذلك بعدما نسيت حقيبتها في الطائرة، والتي كانت تحمل فيها مجوهرات باهظة الثمن، والتي أعارها مصممو حلى للمغنية ريتا اورا خلال مشاركتها في مهرجان “كان” السينمائي.

وكان مصدر في الشرطة، قد أكد لوكالة “فرانس برس” أن المجوهرات استعيدت في لندن، حيث كانت في الأساس، وذلك بعد أن أدركت المرأة عند خروجها من مطار “نيس” في جنوب فرنسا أنها نسيت حقيبتها ومعطفها في الطائرة وفقًا لما أفاد مصدر مطلع على الملف.

وقال مصدر في الشرطة بلهجة ساخرة : إنها امرأة طائشة نسيت ملايين عدة في الطائرة.

وأوضح المصدر أن الحقيبة عادت في الطائرة نفسها إلى مطار “لوتون” في لندن قبل أن تنقلها شركة الطيران إلى مطار “هيثرو”.