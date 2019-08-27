صوفيا ريتشي ترقص احتفالا بعيد ميلادها.. صور

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رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365
يبدو أن العارضة والنجمة الأمريكية صوفيا ريتشي، لم تكتفي بالاحتفال مرة واحدة بعيد ميلادها الـ 21، لكنها قررت أن تقضي سهرة ممتعة مع صديقها نجم تليفزيون الواقع الشهير سكوت ديسيك وعدد كبيرمن اصدقائها في” XS nightclub بلاس فيجاس.
النجمة العالمية ظهرت بعدد من الصور بعد أن دخلت في وصلة رقص استمرت للساعات الاولي من الصباح بصحبة اصدقائها، وكانت ريتشي ذات الـ ( 21 عام ) ترتدي jumpsuit ضيق باللون الوردي خطف أنظار الكثيرمن المعنيين بالأزياء والموضة.
وقبل أن تبدأ ريتشي الاحتفال ووصول كعكة عيد ميلادها، أمسكت العديد من الفتيات لافتات كتب عليها اسم صوفيا.
وكانت النجمة العالمية و السوبر موديل صوفيا ريتشي، قد احتفلت بعيد ميلادها الـ 21 و ذلك مع صديقها نجم تليفزيون الواقع الشهير سكوت ديسيك و ذلك في إحدى النوادي الشاطئية الموجودة في لاس فيجاس بالولايات المتحدة الامريكية ، و كان أبرز حضور الاحتفال بعيد ميلاد ريتشي كل من أناستازيا كارانيكولاو وإريس بالمر و آمبر آسالي وفيكتوريا فيلارويل و غيرهم.
وكانت هدية سكوت ديسيك لصوفيا ريتشي سيارة فاخرة من “Aston Martin” و نشرت ريتشي عددا من الصور للسيارة عبر صفحتها على موقع إنستجرام.
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